Helene Fischer: Jetzt macht sie alles kaputt

Es sind schwere Zeiten für Helene Fischer. Nach ihrem blutigen Unfall am Trapez und dem folgenden Konzertabbruch muss die Sängerin viel Kritik einstecken. Zu leichtsinnig, so der Vorwurf! Und als wäre das nicht schon genug, schadet auch ein unglaubwürdiger Werbedeal ihrem Image. Es geht um Streit und bittere Vorwürfe. Helene scheint im freien Fall zu sein. Sie steht am Abgrund.