Helene Fischer: Jetzt schwärmt ausgerechnet er von ihr

Tom Jones lernte die 36-Jährige bereits 2016 bei der "Helene Fischer Show" kennen. Und er war auf Anhieb begeistert von der schönen Blondine. Zusammen sangen sie damals seinen Mega-Hit "Sexbomb". "Sie war großartig in ihrer TV-Show, in der ich mit ihr gesungen habe", schwärmt er im Interview mit "Bild am Sonntag".

Und damit nicht genug: "Ihre Stimme ist enorm!" Sie hätte definitiv das Zeug, international mitzuhalten! "Sie hat das gewisse Etwas, diesen gewissen Funken und den Drive. Helene Fischer ist ein gutes Beispiel dafür, was man als Künstler mitbringen muss. Deutsche Tugenden haben dabei noch nie geschadet", so der 80-Jährige begeistert.

