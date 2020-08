Helene Fischer: Klatsche für Thomas Seitel! Was läuft mit diesem Tänzer?

Thomas Seitel wird beneidet von der Männerwelt! Schließlich ist er mit einer der begehrtesten Frauen Deutschlands liiert: Helene Fischer. Doch so ein Glück hat natürlich auch seine Schattenseiten. Denn auch andere Männer schwärmen für die attraktive Schlager-Sängerin. Die einen im stillen Kämmerlein, die anderen total offensichtlich. Einer geht jetzt in die Flirt-Offensive. Und vor diesem Rivalen sollte sich Thomas Seitel besser in Acht nehmen...

Helene Fischer hat einen neuen Verehrer

„Für mich bist du ein Vorbild, eine Muse, eine Freundin, ein Rätsel, und manchmal denk’ ich: Waren wir verwandt in einem anderen Leben?“, schreibt Showstar Cale Kalay (34) in einem Liebesbrief an Helene. Für jeden sichtbar auf seiner Instagram-Seite. Weiter: „Du zeigst uns, dass ein Leben in der Sonne möglich ist und oftmals warst du meine!“ Hui, da gibt aber einer Gas.