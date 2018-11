Helene Fischer: Liebes-Krise mit Florian wegen DIESES Mannes?

Reddit this

Schlager-Queen Helene Fischer hat ihrem Tänzer Camillo anscheinend den Kopf verdreht! Die beiden wurden sogar bei einem Treffen in einem Café erwischt...

Seit zehn Jahren hat (34) nur Augen für (37). Doch jetzt tuscheln plötzlich alle über sie und ihren Tänzer Camillo Lauricella (31). Denn die beiden wurden in einem Café in Österreich gesehen – und wirkten überraschend vertraut...

Sie reden leise miteinander, er lächelt Helene an, sie beugt sich vertraut zu dem gut aussehenden Mann. In einem kleinen Café am Attersee im Salzkammergut spielte sich diese Szene ab – allerdings handelte es sich bei dem Mann, der neben Helene sitzt, nicht um ihren Langzeitfreund Florian, sondern um den Tänzer Camillo.

Der Tänzer schwärmt von Helene Fischer

Und der bewundert Helene – das machte er bereits in einem Interview deutlich: „Sie ist eine richtig coole Socke“, gestand der 31-Jährige der „Pforzheimer Zeitung“. „Sie ist einfach megacool drauf!“

Und er muss es wissen: Schon für mehrere Auftritte arbeitete Camillo eng mit der Schlager-Queen zusammen. Als im Oktober 2017 einer ihrer Tänzer wegen einer Verletzung ausfiel, war es Camillo, der spontan für ihn einspringen sollte. Und fester Teil des Teams blieb: Er bekam sogar einen Solopart mit Helene, in dem man sich „sehr nahe“ kommen würde, wie er freudig berichtete.

Helene & Camillo stehen sich nahe

Dass sich diese Nähe nicht nur auf die gemeinsamen Tanzeinlagen bezieht, davon konnten sich Tausende Menschen im September überzeugen. Als sich Helene nach der letzten Show ihrer Tour bei den Fans und ihrer Crew für die tolle Zeit und die super Zusammenarbeit bedankte, ihr vor Rührung die Tränen kamen, schmiegte sich Camillo an sie, es schien sogar, als würde er zärtlich ihre nackte Schulter küssen. Was für eine intime Geste!

Ob Camillo wirklich nur ein Teil ihres beruflichen Teams ist? Diese Frage dürfte sich Florian Silbereisen jetzt vielleicht auch stellen. Ein Blick auf Camillos Instagram-Account sorgt da sicher auch nicht gerade für Aufatmen: Da zeigt Camillo sich im Arm einer zarten Blondine. In sein Beuteschema scheint Helene also auch optisch zu passen …