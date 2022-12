Helene Fischer macht Schluss: Andrea Berg ist endgültig zu weit gegangen

Früher waren Helene und Andrea ein Herz und eine Seele. Beide verband nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch privat verstanden sich die Frauen sehr gut. Sie tauschten sich aus und gaben sich Halt im harten Musik-Business. Aber mit der Zeit entzweiten sie sich immer mehr. Beide wollten den Titel "Schlagerkönigin" für sich beanspruchen. Ein harter Kampf begann. Immer wieder stichelte Andrea gegen ihre Rivalin: "Irgendwo war ich die erste Puppe, die aus dieser Torte gesprungen ist mit diesen großen Shows." Natürlich könnte sie damit auch andere Schlagerstars meinen, aber Andrea legte noch mal nach und machte deutlich, dass sie nur eine mit ihren Aussagen meinen kann: Helene. "Wenn ich mich jetzt an ein Trapez hänge und einen doppelten Salto mache, das kann ich einmal machen und dann nie wieder", erklärte Andrea Berg mal in einem Interview. Sie sieht sich als ersten "Schlager-Act, der die Arenen gefüllt hat" und hat das Helene auch jahrelang spüren lassen. Immer wieder stichelte sie oder machte komische Sprüche. Kein Wunder also, dass Helene irgendwann keine Lust mehr darauf hatte, denn sie hat sich nie hinterhältig über Andrea Berg geäußert.

