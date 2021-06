Helene Fischer: Jubel-News! Zurück zu Florian Silbereisen

Helene Fischer soll bereits einige Lieder eingesungen haben. Eine Tour soll es womöglich im Jahr 2022 geben - das dürfte auch aufgrund der Gesundheitslage wieder möglich sein, da die Infektionszahlen sinken und immer mehr Menschen geimpft sind. Doch die Vorbereitungen dafür beginnen viele Monate davor. Und auch die TV-Sender buhlen um die Sängerin. Besonders die Schlager-Shows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella wollen Helene Fischer in ihren Sendungen haben. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie in der Show von Florian Silbereisen auftreten wird. Denn die Sängerin muss sich aufgrund der Exklusivität für eine der beiden Shows entscheiden. Fakt ist aber jedenfalls: Helene Fischer ist zurück! In den kommenden Monaten wird es jedenfalls nicht ruhig um sie...

Treffen sich Helene Fischer und Florian Silbereisen heimlich hinter den Kulissen? Mehr dazu hier im Video: