Helene Fischer: Haus am Ammersee - So idyllisch wohnt die Sängerin

Im Juni 2021 war es endlich soweit: Helene Fischer und Thomas Seitel sind mit Sack und Pack in ihr neues Zuhause in Inning am Ammersee gezogen. Nach all den Katastrophen der vergangenen Monate, wagt das verliebte Paar endlich die ersten Schritte in ihr neues Leben zu Zweit. Schon beim Richtfest ihrer Villa im letzten Herbst schwärmte die Sängerin: „Für uns als Paar ist dieses Haus ein großer, bedeutender, wichtiger Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Und eine hoffentlich sehr, sehr glückliche Zeit hier in diesem Haus.“