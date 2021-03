Helene Fischer & Josh Groban: Sie kann ihre Gefühle nicht länger verstecken

Via "Instagram" überrascht Helene Fischer ihren Duett-Partner Josh nun mit besonders emotionalen Geburtstagsglückwünschen. Helene schreibt zu einem Video, in dem die beiden ihr Duett "I‘ll stand by you" performen: "(...) Feiere so gut wie du kannst! Ich erhebe mein Glas auf dich! Bleib gesund, glücklich und der freundliche, warme Mensch, der u bist. Danke für das Geschenk, das du mir mit "I'll stand by you" gemacht hast - ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu sehen und mit dir zu singen. Viel Liebe für Dich (...)." Wow! Das so liebevolle Worte von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleiben, ist kaum verwunderlich...