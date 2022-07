Helene Fischer: Neuanfang! Ein Milliardär läuft Thomas Seitel den Rang ab

Und auch Florian Silbereisen guckt in die Röhre. Eigentlich sollte Helene Fischers erster Deutschland-Auftritt nach ihrer Pause in seiner Live-Show "Das große Schlagercomeback 2022" am 23. Juli stattfinden. Doch dieser Wow-Effekt ist nun verpufft.

"Wir haben heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können", verriet Florian Silbereisen. "Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin und bleibe ihr Fan."

Bleibt zu hoffen, dass diese Aussage immer noch gilt, auch wenn Helene Fischer ihm mit ihrem Auftritt beim Schrauben-Milliardär eine Schnippchen geschlagen hat...