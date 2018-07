Helene Fischer: Frisuren-Hammer! Die Haare sind ab!

Die sieht aber anders aus! Auf ihrem -Account präsentiert sich Schlagerqueen jetzt zum ersten Mal mit ihrer neuen Frisur.

Helene Fischer: Heißer Clip aufgetaucht!

Helene trägt die Haare schulterlang

Ungeschminkt und mit schulterlangen Haaren lächelt sie in die Kamera. Ihre neue Frisur sorgt jedoch für reichlich Gesprächsstoff unter den Fans. Während einige den Schnappschuss mit "Sieht super aus" und "Ich liebe es" kommentieren, können sich viele mit der Veränderung nicht so recht anfreunden. "Bitte schneide deine Haare nicht noch kürzer", fordert ein Follower sogar.

Letztes Konzert in Stuttgart

Doch wenn es um ihre Konzerte geht, kommen ihre Anhänger wieder ins Schwärmen. "Es war so eine Hammer-Tour", "Danke nochmal für den fantastischen Abend" und "Mega-Show", lassen sie ihr Idol wissen. Gestern Abend spielte 33-Jährige nämlich das letzte Konzert ihrer großen Stadion-Tour in Stuttgart - vor 43.000 Zuschauern! Die Tour war fast restlos ausverkauft. Bei dem Konzert im Frankfurter Waldstadium war der Ansturm sogar so groß, dass der Verkehr komplett zusammenbrach. Rund 100 Autofahrer stellten ihr Fahrzeug an der A3 ab. Andere ließen ihre Mitfahrer auf der Standspur aussteigen. Auch Reisebusse hielten an, um Fans abzuladen.

Damit hat Helene mal wieder bewiesen, dass sie die Schlagerqueen Nummer 1 ist - auch mit neuer Frisur.