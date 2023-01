Helene Fischer: Notbremse! So geht es nicht mehr weiter

"Definitiv gab es Zeiten, in denen ich einfach wie so ein Workaholic durchgearbeitet habe und gar nicht merkte, wie ausgelaugt man auch irgendwo ist", gesteht sie offen wie noch nie. "Also, man gibt schon extrem viel, und das habe ich auch immer gerne gemacht, aber es gab dann schon auch einen Zeitpunkt, an dem ich an eine Grenze gekommen war", sagt die Sängerin. Bis jetzt war kaum jemandem klar, wie schlecht es ihr wirklich ging. Heute gesteht sie: Sie stand sogar kurz vor einem Burnout! "Ich war wahrscheinlich so kurz davor, aber ich habe Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt und habe dann einfach gemerkt, ich bin tatsächlich ein bisschen leer", erklärt sie ihren Seelenzustand.

Und der Grund dafür: Helene war einfach überlastet, wollte immer zu viel geben, kannte keine Pausen. Auf der Bühne wollte sie jeden Abend Höchstleistungen zeigen – das ging auf Kosten ihrer Gesundheit.

