Helene Fischer: Peinliche Protz-Show auf Kosten von Baby Nala!

Helene Fischer ist ein absoluter Familien-Mensch. In diversen Interviews betonte die Sängerin immer wieder, wie gern sie eine Familie gründen will. Das ist der Ex-Freundin von Florian Silbereisen nun endlich gelungen. Baby Nala ist ihr großes Glück und dafür greift Helene auch ordentlich tief in die Tasche!

Auch interessant