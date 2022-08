Helene Fischer: Polizeieinsatz vor ihrer Haustür

Vorletztes Wochenende kreisten dann plötzlich Rettungshubschrauber über dem See, die Wasserwacht rückte mit neun Booten an, Notarzt und Polizei fuhren vor. Auch eine Drohne war im Einsatz. Quasi vor Helenes Haustür – ihre Villa liegt direkt am See – wurden Personen als vermisst gemeldet. Eine 58-jährige Schwimmerin konnte Stunden später lebend gefunden werden. Kurz darauf der nächste Einsatz in Buch: Die Wasserwacht musste nach einem 21-jährigen Kollegen suchen. Schnellstmöglich wurde auch hier wieder eine Suchkette gebildet und der komplette Bereich an Land, aus der Luft und auf dem Wasser abgesucht. Eine gute halbe Stunde später konnte auch in diesem Fall Entwarnung gegeben werden, da der „Kamerad“ wohlbehalten gefunden wurde. Noch in der gleichen Nacht sichtete man ein herrenloses Paddelboot auf dem Wasser – die Suchaktion nach seinem Passagier blieb erfolglos …