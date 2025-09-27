Helene Fischer: Rätsel um den Baby-Brief

Die Überraschung war perfekt! Ausgerechnet die sonst so zurückhaltende Helene Fischer (41) teilte zur Geburt ihrer Tochter zwei handgeschriebene Seiten auf Instagram – ein seltener Einblick in ihr Privatleben. Doch kaum ist die erste Rührung verklungen, ziehen Zweifel auf. Das Rätsel um ihren Baby-Brief.