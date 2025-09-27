Helene Fischer: Rätsel um den Baby-Brief
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden. Diese News teilte sie mit einem Brief mit ihren Fans. Doch der sorgt für Wirbel!
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden.
© IMAGO / CHROMORANGE
Die Überraschung war perfekt! Ausgerechnet die sonst so zurückhaltende Helene Fischer (41) teilte zur Geburt ihrer Tochter zwei handgeschriebene Seiten auf Instagram – ein seltener Einblick in ihr Privatleben. Doch kaum ist die erste Rührung verklungen, ziehen Zweifel auf. Das Rätsel um ihren Baby-Brief.
Handschrift nicht echt?
Denn die rührenden Worte in dem emotionalen Schreiben, sorgen nun für Skepsis: Die Handschrift, so sagen Experten, sei zu gleichmäßig. Die typischen Schwankungen fehlten – ein Detail, das misstrauisch macht. Eine Grafologin wird sogar noch deutlicher: „Die Handschrift ist höchstwahrscheinlich nicht echt!“
Ein bisschen enttäuscht das schon, aber es könnte auch einen ernsten Hintergrund haben. Wären Schrift und Unterschrift tatsächlich von Helene, ließen sie sich womöglich für Fälschungen missbrauchen. Sicher ein Schutz, den die Fans der Schlagerqueen absolut nachvollziehen können…
