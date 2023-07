Helene Fischer: Rätselhafte Auszeit! Was ist nur los?

Fakt ist: Die "Rausch"-Tournee, die sie gerade absolviert, ist hart – und so manch einer wäre an diesem Pensum zerbrochen. Atemlos performte sie von Abend zu Abend, mehr als 40 Termine liegen bereits hinter Helene, jede Show dauert rund drei Stunden. Jetzt ist damit aber Schluss! Erst im August ist der nächste Auftritt. Ein Ritt auf der Rasierklinge, schließlich bauen die Muskeln sehr schnell wieder ab. Aber Helene nimmt das in Kauf. Warum? Schreit ihr Körper nach einer Pause?

Noch mehr Kraft als die Auftritte könnte allerdings die Trennung von Töchterchen Nala gekostet haben. Das schlechte Gewissen, das viele arbeitende Mamas belastet, dürfte auch Helene nicht fremd sein.

Jede Mutter weiß, dass die Momente mit dem Kind unendlich kostbar sind. Einige dieser Momente fielen sicher der Tour zum Opfer. Auch, wenn die Kleine mit Papa Thomas oder den Großeltern im Hotel auf sie wartet: Es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn die Familie in ihrem schönen Heim am Ammersee vereint ist, Spaziergänge macht, die Enten beobachtet. "Ich bin ein richtiges Hausmütterchen geworden", so Helene. "Ich finde das so entspannend und schön." Hoffentlich sammelt sie daheim neue Kräfte. Denn der Kalender ist gnadenlos: Fast 30 Konzerte stehen noch an …