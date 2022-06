Helene Fischer: Raus aus der Luxus-Villa! Für Baby Nala krempelt sie ihr Leben um

Helene Fischer will sich nicht mehr in ihrem Haus am Ammersee verstecken. Ihr neues Motto lautet: Raus aus der Luxus-Villa! Mit ihrer Tochter will sie das normale Leben genießen, will nicht, dass ihr Kind abgeschirmt und fernab der Öffentlichkeit aufwächst. Man sah sie bereits zusammen mit Mama Maria durch München bummeln und kurz darauf auch unterwegs am Ammersee.