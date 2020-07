Helene Fischer: Schlimmer Absturz! Jetzt kann ihr nur noch Florian helfen

Gefühlt eine Ewigkeit hat man Helene Fischer (35) nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Ihr Instagram Profil: verwaist. Ihr Facebook-Account ebenso. Die Karriere? Liegt auf Eis. Kein neues Album, keine Tour. In den Charts ist sie längst abgestürzt. Ihre Fans sind besorgt! Viele fragen sich, ob ihr Idol krank ist. Viele hoffen so sehr auf ein baldiges Lebenszeichen der schönen Schlager-Königin. Denn gerade in schwierigen Zeiten wie diesen würden sie sich über ein aufmunterndes Wort der Sängerin besonders freuen.

Helene Fischer braucht Florian nun mehr denn je

Ist Florian Silbereisen (38) der Retter in der Not? Der sympathische Moderator steht seiner ehemaligen Freundin immer noch sehr nahe. Hilft er ihr nun beim von allen ersehnten Comeback? Am 25. Juli lädt der Entertainer zu seiner Show „Schlager, Stars & Sterne – Die Sommerparty“ in den Park von Schloss Kaps in Kitzbühel ein. Viele sind sicher, dass auch Helene auf der Gästeliste steht. Kommt es dann zu dem langersehnten Wiedersehen der zwei? Werden hier, in der idyllischen Kulisse der österreichischen Berge, endlich auch die Herzen des ehemaligen Traumpaares wieder zueinanderfinden?