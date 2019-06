Helene Fischer: Sensationelle Bilder von ihrem Comeback-Auftritt

Reddit this

Am Wochenende stand Helene Fischer endlich wieder auf einer Bühne. Doch ihr verändertes Äußeres sorgt nun für süße Gerüchte...

Monatelang blieb es ruhig um . Die Schlager-Königin gönnte sich eine ausgedehnte Auszeit, zog sich völlig zurück - bis sich die Fans sogar schon Sorgen um die 34-Jährige machten. Doch nun unterbrach Helene Fischer ihre Pause und meldete sich mit einem spektakulären Auftritt zurück. Zum 80. Geburtstag des Bauunternehmers Günter Papenburg stand sie am Samstagabend in der TUI-Arena in Hannover auf der Bühne.

Die 5000 Zuschauer waren jedoch nicht nur wegen Helenes Mega-Show völlig aus dem Häuschen - sondern auch wegen ihres veränderten Äußeren. In ungewöhnlichen weitem, figurumspielendem Outfit mit langem Mantel präsentierte sich Helene Fischer auf der Bühne (Fotos HIER) und lieferte in 90 Minuten ihre größten Hits ab. Helene Fischer wirkt auf den Bildern gelöst, entspannt und weiblich wie nie!

Helene Fischers Auftritt sorgt für Rätsel

Besonders überraschend: Vor ihrer Auszeit war Helene Fischer muskulös wie nie, hatte sich für ihre kräftezerrende Tournee in Topform gebracht. Doch in Hannover zeigte sie sich wie verwandelt, setzte auf schlichte, schwarze Kleidung statt auf hautenge Hingucker-Outfits.

Helene Fischer: Sensationelle Baby-News! Jetzt kommt alles raus

Auffällig auch: Offenbar hat Helene Fischer aufgehört, sich die Haare zu färben. Ihr Ansatz war jedenfalls kaum zu übersehen. Was mag wohl dahinterstecken? Setzt Helene jetzt auf einen neuen Look? Fest steht, dass viele Frauen aus gesundheitlichen Gründen während einer Schwangerschaft aufs Färben verzichten...