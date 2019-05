Eigentlich hält ihre Fans via immer auf dem Laufenden. Doch seit Anfang des Jahres herrscht Funkstille. Ihr letztes Bild postete sie am 13. Januar. Ihre Fans sind davon überhaupt nicht begeistert.

Helene ist spurlos verschwunden

Auf Helenes Instagram-Account häufen sich die vielen besorgten Kommentare. "Helene woooo bist du? Wir alle vermissen dich sooo sehr!!!", "Komm bald zurück!" und "Kaum zu glauben, dass der Post schon 4 Monate her ist. Ich glaube, ich habe jemanden noch so vermisst", schreiben ihr Fans. Wo sich Helene gerade aufhält, was sie derzeit macht? Das weiß niemand so genau…

Helene Fischer: Heimliche Telefonate mit Florian Silbereisen!

"Ich werde mich ein bisschen zurückziehen", erklärte sie Anfang des Jahres bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten". Für 2019 ist weder eine Tour, noch ein Album geplant. Doch dass sich Helene komplett rar macht, damit hätten die Fans wohl nicht gerechnet.

Helene erholt sich von den Strapazen

Doch die Auszeit ist mehr als verständlich. Schließlich liegt ein extrem stressiges Jahr hinter Helene. Sie ging nicht nur auf große Arena-Tour, sondern auch ihr Privatleben sorgte für reichlich Schlagzeilen. Im Dezember gaben sie und ihre Trennung bekannt. Im gleichen Atemzug verkündete sie, dass sie bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Luftakrobat Thomas Seitel.