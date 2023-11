Helene Fischer: Sie kann es nicht verbergen! Die Sängerin ist im Babyfieber

Zwei Jahre ist es nun her, dass hier ein neues Leben herangewachsen ist. Dass sie kleine, zarte Tritte gespürt hat, gemerkt hat, wenn das Baby in ihr wach war, sich bewegte. Wie alle Mütter erinnert sich sicherlich auch Helene Fischer manchmal wehmütig an die magische Zeit, als Töchterchen Nala noch in ihrem Bauch war. Wunderschön wäre es, wenn sie dieses Wunder bald wieder erleben dürfte.

Wenn Nala ein Geschwisterchen, vielleicht ja eine kleine Schwester, bekäme. Ist es nur ein Traum? Oder wird all das schon viel schneller Wirklichkeit, als wir es uns ausmalen können? Helene jedenfalls macht in letzter Zeit Andeutungen, die verdammt neugierig machen.