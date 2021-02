Helene Fischer: Sie verkündet endlich die Jubel-News

Helene hat ein Duett mit dem amerikanischen Sänger und Schauspieler Josh Groban für sein Album "Harmony Deluxe" aufgenommen. Das verkündet sie jetzt stolz auf Instagram. "Josh Groban in meiner Show 2019! Für mich ist damals ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, denn ich liebe seine Stimme, seine Musik schon seit so vielen Jahren", schwärmt sie. "Aus diesem Auftritt hat sich etwas Wundervolles entwickelt, dass ich gerne mit euch teilen möchte. 'I‘ll stand by you' - ein Coversong von 'The Pretenders'. Danke an dich lieber Josh, dass du mich gefragt hast."