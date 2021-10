Helene Fischer: Drama hinter den Kulissen! Traurig, was jetzt rauskommt

Doch an wen sind die emotionalen Zeilen gerichtet? Anfang des Jahres starb ihr Freund und Designer Sascha Gaugel im Alter von nur 46 Jahren. Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, war es dieses Jahr nicht der einzige Verlust für Helene. "Jeder hat irgendwelche Päckchen zu tragen und jeder hat im Leben schon mal einen Menschen verloren", erzählt die Musikerin in dem Film. "Mein magischer Moment war tatsächlich, diese intime, persönliche Nummer, die mir sehr viel bedeutet, die aber auch sehr viel in mir aufwühlt, in dieser Art und Weise zu performen."

Blitz-Hochzeit bei Helene und Thomas Seitel! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: