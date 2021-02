Helene Fischer: Traurige Neuigkeiten - Schlimm, was sie jetzt ertragen muss

Am 26. Februar erscheint von Josh Groban eine neue Version seines Albums "Harmony", auf dem auch der gemeinsame Song "I'll Stand By You" mit Helene Fischer zu hören ist. Via "Instagram" rührte der Sänger bereits ordentlich die Werbetrommel und schrieb zu einem Post: "Das Album enthält 6 weitere klassische Songs, darunter ein Duett mit meiner Freundin, der wunderbaren Helene Fischer". Doch während Josh von seinen Fans für diese Jubel-News mit einer Reihe von Komplimenten überschüttet wird, wird Helene gar nicht erst thematisiert - Autsch!