Helene Fischer & Florian Silbereisen: Eifersuchtsdrama! Sie zerstört sein neues Glück!

"Am Freitag und am Samstag feiern wir endlich wieder mit Euch gemeinsam den Schlager so, wie er nur beim 'Schlagerbooom' gefeiert wird!!!", heißt es unter einem der jüngsten "Instagram"-Beiträge von Florian Silbereisen! Eigentlich ein wahrer Jubelgrund! Doch wie es scheint, will Helene ihrem Ex-Freund die große Schlager-Showbühne nicht ganz alleine überlassen. So postet sie via "Instagram" hinter her: "Wenn ihr 'Im Rausch der Sinne' am Wochenende verpasst habt, dann könnt ihr euch den Musikfilm noch immer in voller Länge in der ZDF Mediathek anschauen. Danke für all eure bisherigen, tollen Reaktionen darauf." Autsch! Will Helene ihrem Ex-Freund etwa einige Zuschauer abspenstig machen?

Was sich die Schlagerqueen dabei gedacht hat, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...