Helene Fischer & Florian Silbereisen: Endlich - Ihre großen Gefühle sind zurück

Jetzt, am 4. August, feiert Flori sogar seinen 40ten. Unvorstellbar, dass Helene sich diese Geburtstags-Umarmung nehmen lässt. Und auch er wird es sich sicherlich nicht entgehen lassen, seiner Helene einen Tag später an deren 37. Geburtstag nur das Beste zu wünschen. Ja, an Tagen wie diesen werden Gefühle groß geschrieben, vor allem wenn das Herz noch so voller Liebe ist. "Bei Helene und mir geht kein Blatt dazwischen", erklärt Flori zuletzt überschwänglich im Interview laut "Das Neue". Und auch die Sängerin schwärmte öffentlich: "Ich bin so dankbar, dich, so einen tollen Menschen, weiterhin in meinem Leben zu haben."