Helene Fischer & Florian Silbereisen: Hurra! Ihre Liebe ist neu entflammt

Naheliegend, dass die Schlager-Königin nach solchen Erfahrungen ihr Privatleben so gut es geht abschottet. Und keiner versteht das besser als ihr Ex-Freund Florian Silbereisen. Denn auch er weiß, wie es ist, an der Tankstelle oder an der Supermarkt-Kasse sofort erkannt zu werden. Kurioserweise hatte er ebenso ein peinliches Erlebnis in der Sauna. "Kennst du das auch, wenn du in die öffentliche Sauna gehst und dann möchtest du nur entspannen und dann kommt jemand rein und meint 'Ach, Herr Silbereisen, wie geht es Ihnen denn? Wie war denn die letzte Show'", erklärte der Moderator neulich in der Show "Deutschland sucht den Superstar".

Der Entertainer weiß, wie sich Helene fühlt, Tag und Nacht verfolgt von neugierigen Blicken. Gut möglich, dass er zum Hörer greift, um ihr Trost zuzusprechen in der selbst gewählten Einsamkeit – und ihr so etwas Unbeschwertheit zurückbringt. Schließlich hat er mal verraten: "Helene und ich telefonieren fast täglich..."