Helene Fischer: Es ist vorbei! Plötzlich steht sie ganz alleine da

Via "Instagram" meldete sich Helenes Team im Auftrag der Schlagerkönigin vor einigen Tagen wieder bei Helens Community zu Wort und wollte in Anspielung auf Helenes neueste Werk wissen, was für Helenes Fans "Liebe" bedeutet. Voller Freude hieß es zu dem Post: "Liebe ist, ein Tanz, ein Wort, ein Geruch, ein Gefühl, eine Umarmung, ein Blick. Was ist Liebe noch für euch? Euer Team Helene." Eigentlich eine schöne Idee! Doch die Resonanz darauf fiel gar nicht gut aus! So wetterten Helenes Anhänger: "Wann gibt es endlich wieder ein paar persönliche Worte von Helene und nicht vom 'Team Helene'" sowie "Wir brauchen dich wieder aktiver hier Helene!" Autsch! Obwohl Helene sogar vor einigen Wochen auf der großen Showbühne stand und live zu ihren Fans sprach, scheint ihnen das nicht zu genügen! Wie es der Schlagerqueen wohl damit geht? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!