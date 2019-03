Mit ihrem neuen Lover (35) hat (34) wohl nicht das große Los gezogen. Das wird immer deutlicher. Kommt es nur Monate nach der Trennung von (37) zur sensationellen Schicksalswende mit dem Ex? Jaaa, sie sind doch füreinander bestimmt!

So viel Größe zu zeigen wie er, das muss Florian Silbereisen erst mal einer nachmachen. Kein böses Wort über Helene Fischer, die ihn für einen ihrer Tänzer verlassen hat. Kein fieser Seitenhieb gegen seinen Nachfolger. Stattdessen gibt sich der Moderator souverän und entspannt – und sucht weiterhin Helenes Nähe! „Wir telefonieren fast täglich“, verrät er. Und die Sängerin kann zurzeit seinen Rat und Trost wahrlich brauchen.

Finden Helene und Florian wieder zueinander?

Denn ständig neue Enthüllungen über ihren Freund Thomas Seitel machen Helene das Leben schwer. Mal blamiert er sich, weil er in einem Video als „ für Arme“ an einem Müllauto hängt, mal rennt er bei einer Modenschau fast die Designerin um. In seiner hessischen Heimat Eppertshausen kursieren sogar Drohbriefe gegen ihn! Was für ein Schlamassel! Ist das der Grund, warum sich Helene bisher noch nie mit dem Akrobaten auf dem roten Teppich gezeigt hat? Schämt sie sich gar für ihn?

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Comeback? Sein Onkel packt aus!

Wie innig hingegen haben Flori und Helene bei ihren gemeinsamen Auftritten immer ihre Liebe gefeiert! Selbst als sie nach der Trennung im Januar in seiner -Show zu Gast war, spürte jeder: Da ist noch so viel Liebe! Florian selbst bestätigt: „Wir sind als Freunde mittlerweile sogar noch enger zusammengewachsen.“ Wäre es nicht wunderbar, wenn das Schicksal aus dieser engen Freundschaft noch einmal eine ganz große Liebe macht – so wie damals?