Helene Fischer & Florian Silbereisen: Neues Foto enthüllt die traurige Wahrheit!

Während Helene in ihrer Doku auf einer wahren Euphorie-Wolke schwebte, lief es währenddessen bei Florian gar nicht rund. So teilte dieser via "Instagram" ein Foto von sich, auf dem er alles andere als glücklich wirkt. Traurig hält der Showmaster auf dem Schnappschuss, welcher in einer Umkleidekabine entstanden ist, drei Hosen in die Kamera. Hat dieser Gefühlszustand wohl etwas mit Helenes Doku zu tun? Wohl kaum!

So schreibt Florian in seiner Bildunterschrift, dass er lediglich vom Shoppen in München an einem Samstag genervt ist: "München an einem Samstag… gute Idee um Shoppen zu gehen!" Gekrönt werden seine Worte mit einem zerknirschten und einem lachenden Smiley. Scheinbar hat Flori bei seinem Shopping-Trip einfach keinen großen Spaß gehabt. Wie schade!

Ob er wohl nach seiner Einkaufsrunde in Helenes Doku eingeschaltet hat? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...