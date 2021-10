Helene Fischer: Neue Baby-Enthüllung sorgt für Wirbel!

"Ich habe ein ganz tolles Familienhaus, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, einfach respektvoll, wertschätzend einfach durchs Leben zu gehen. So bin ich nun mal erzogen worden. Das werde ich auch genau so weitergeben", offenbart Helene nun via "TikTok" über die geplante Erziehung ihres Kindes! Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste der Schlagerqueen geben! Wie es scheint, will Helene die Grundwerte ihrer Erziehung auch an ihren kleinen Goldschatz weitergeben.

Ob uns Helene in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr persönlichen Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt.