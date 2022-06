Helene Fischer und Florian Silbereisen: Zauberhafter Neubeginn drei Jahre nach der Trennung

Die Trennung liegt lange genug zurück, damit sich beide ein neues Leben aufbauen konnten. Ihre Freundschaft war dennoch die ganze Zeit über eng. Ideale Voraussetzungen dafür, dass die beiden als Kollegen perfekt harmonieren können.

Gerüchten zufolge wurde Helene bereits in Floris Wahlheimat am Mondsee gesichtet. Ob die beiden schon mitten in den Vorbereitungen für kommende TV-Highlights stecken? Es wäre nicht überraschend, wenn sie ihre lange Karriere-Pause mit einem Knall beenden würde - und das wäre die Ankündigung einer gemeinsamen Show mit Florian Silbereisen ganz bestimmt...

Im Video zeigen wir, wie Baby Nala Helene und Florian wieder vereint hat: