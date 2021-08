Helene Fischer & Jasmin Wagner: Eklat hinter den Kulissen!

Die Sängerin, die in den 90ern als „Blümchen“ bekannt wurde, hat ihre neue Single „Gold“ schon am Start – und will damit jetzt auch die Schlagerwelt erobern. Genau wie Helene setzt sie dabei auf eher poppig-stampfende Beats und deutschen Gesang. Aber nicht nur musikalisch scheint sich Jasmin an der Schlager-Queen orientiert zu haben. Auch beim Styling ließ sich die 41-Jährige offensichtlich vom Profi inspirieren: In knappen Hotpants und glitzernden Oberteilen tanzt sie durch ihr neues Musikvideo – da muss man einfach direkt an die Bühnenoutfits von Helene denken. Ob die das so lustig findet? Fraglich...