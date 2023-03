Helene Fischer & Thomas Seitel: Abserviert und ausgetauscht! Ihr Neuer ist Franzose

Was ist geschehen? Bei Helenes vorheriger Tour, da war Thomas noch der Mann, dem die Sängerin ihr Leben anvertraute – wenn sie bei ihren akrobatischen Nummern durch die Lüfte fegte. "Dann bin ich ihr Halt und ihre Sicherheit", hatte Thomas einmal verraten, wie "Das Neue" berichtet. Schon länger hat man ihn nun nicht mehr an Helenes Seite gesehen, keine gemeinsamen Auftritte, keine lieben Worte. Doch es wird noch schlimmer: Thomas wurde auch noch ersetzt! Er wird bei dieser Tour nicht mit Helene auf der Bühne sein. Stattdessen vertraut Helene nun Guilhem Cauchois, einem attraktiven, muskulösen Trapezkünstler aus Frankreich.

Bereits als Helene zu den Tour-Proben in Kanada war, konnte man sie und Guilhem auf Fotos und Videos sehen. Sie wirkten vertraut, kamen sich nah. Man schien die Vorfreude in ihren Augen sehen zu können. Eigentlich ist Guilhem, wie Helene, in festen Händen. Doch wie nah man sich auf einer Tour kommen kann, wie schnell sich Gefühle entwickeln können – das sah man ja schon damals mit Thomas bei ihrer "Helene Fischer Live"-Tour. Nun warten alle gespannt, ob es auch diesmal so prickelnd wird...

