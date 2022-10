Helene Fischer und Thomas Seitel: Fake-Skandal! Sie haben allen etwas vorgemacht

Was will der Sänger damit andeuten? Die Liebe zwischen Helene Fischer und ihrem Akrobaten soll nur gespielt sein? Starker Tobak - vor allem, wenn man bedenkt, dass die beiden eine gemeinsame Tochter haben.

Was genau René Kollo mit seinen Anspielungen meint, führt er nicht genauer aus. Auf jeden Fall gibt er all jenen Aufwind, die Helene ohnehin unterstellen, etwas zu verschweigen. In all den Jahren gab es noch keinen gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit ihrem Thomas, und auch bei Spaziergängen mit Baby Nala sieht man sie höchstens in Begleitung von Mama Maria. Die Vorwürfe, sie würde nicht die ganze Wahrheit über ihre Beziehung sagen, dürften nach diesem Interview nur noch lauter werden...