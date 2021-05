Helene Fischer & Thomas Seitel: Ihre Liebe steht vor dem Aus

Doch jeder weiß: Auch das süße Nichtstun wird irgendwann sterbenslangweilig. Gnadenlos kehrt der (Beziehungs-)Alltag ein. Gefühle verändern sich. War das auch bei Helene und Thomas so? Fakt ist: Für die nächsten Schritte in Richtung gemeinsame Zukunft – Hochzeit und Kinder – wäre in den vergangenen Jahren die perfekte Gelegenheit gewesen. Dass die Schlagerkönigin diesen Herzensthemen ganz und gar nicht abgeneigt ist, hat sie bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht. Doch wenn Helene sich mit Thomas wirklich "alles vorstellen kann" – wieso hat sie diese Chance in der Auszeit nicht ergriffen? Zumindest ist davon nichts nach außen gedrungen.

Hat Helene gemerkt, dass sie der Alltag mit Thomas auf die Dauer nicht erfüllt? Dass sie einfach zu unterschiedlich sind? Helene zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Soweit bekannt, arbeitet Akrobat Thomas offenbar kaum noch, und hat sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Größer könnten die Unterschiede kaum sein.