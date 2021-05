Helene Fischer: Bitterer Verrat! Ihr Herz ist gebrochen

Denn plötzlich, so scheint es, plaudern enge Freunde Geheimnisse aus. Mal große, mal kleine. Aber alles Dinge, die Helene sicher nicht mit der Welt teilen will. Noch nicht jedenfalls. Da arbeitet sie heimlich, still und leise an neuer Musik. Eine Überraschung für die Fans sollte es sein. Doch sogenannte Freunde verraten plötzlich, dass sie ein neues Album aufnimmt. Und auch noch, an welchem Ort: in Hamburg, in einem hochmodernen Studio. Statt ungestört weiter an ihren neuen Liedern zu basteln, muss Helene Fischer nun befürchten, dass Neugierige zu Besuch kommen, sie bei den Aufnahmen stören könnten.