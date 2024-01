Helene Fischer & Thomas Seitel: Liebeskrise? Die Zweisamkeit bleibt auf der Strecke

Jetzt bedankte sie sich sogar auf Instagram bei ihrem Team: "Ich war so emotional an diesen Tagen… einfach unvergesslich. Ein riesengroßes Dankeschön geht an meine wundervollen Tänzer. Ihr habt diese Show zu etwas ganz Besonderem gemacht – ich liebe die Energie, die euch umgibt." Zu den wundervollen Tänzern auf dem Foto gehört ihr Ehemann leider nicht.

Wollte sie sich nicht eine Auszeit nehmen für weiteren Nachwuchs? Momentan hat Helene andere Pläne! Sie arbeitet am Film und am Livealbum zu ihrer letzten Tournee, steckt in den Planungen für die 360- Grad-Stadion-Konzerte 2026. Helene ist wieder völlig im Arbeits-Rausch – hoffentlich zahlt sie dafür nicht einen hohen Preis…