Helene Fischer & Thomas Seitel: Traumhochzeit im Voralpenland

Ende letzten Jahres wurde das Paar Eltern der süßen Nala. Der kleine Sonnenschein ist sein ganzer Stolz. Und: Durch das gemeinsame Kind sind die Gefühle füreinander noch tiefer geworden. Deshalb wollen sie nun den nächsten Schritt gehen – ein romantisches Jawort mit Gottes Segen. „Helenes ganze Familie ist sehr bodenständig und eher wertkonservativ – da muss schon geheiratet werden“, verrät ein Freund. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen, denn schon am 20. August hat der Schlager-Star bereits wieder den nächsten beruflichen Termin: ein großes Konzert in München.

Für die Trauung könnte sie sich die katholische Kirche in Diessen am Ammersee ausgesucht haben, einen Katzensprung von ihrer Traumvilla entfernt. Das barocke Gotteshaus liegt nicht nur in der malerischen Umgebung des Voralpenlands, es ist auch so ganz nach ihrem Geschmack: wunderschön und heimelig, perfekt für eine Hochzeit im kleinen Rahmen. Außerdem sah man Helene erst kürzlich im Juwelierladen Renesim. Hier kann man die edelsten Trauringe in ganz München kaufen. Auch Mama Maria war dabei. Gut möglich, dass sie ihre Tochter bei der Auswahl beraten hat.

Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen also vielleicht längst auf Hochtouren. Viele fragen, ob Helene und Thomas mit Baby Nala im Arm vor den Traualtar treten werden? Es wäre die Krönung dieses Liebesglücks!