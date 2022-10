Helene Fischer & Thomas: Trennung für ihren großen Traum! Baby Nala bleibt beim Papa

70 Konzerte – wenn Helene 2023 auf Tour geht, wird das spektakulär. Doch ihr Herz will mehr! "Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren", schwärmt sie. Aber Helene ist eben auch Mama. Das Pendeln über den großen Teich würde schmerzhafte Trennungen von Töchterchen Nala und Partner Thomas Seitel (37) bedeuten. Ein Umzug wäre noch komplizierter: weg von Eltern, Freunden ...

Ob Thomas seiner Helene in einem fremden Land wirklich gerne den Rücken freihält, während sie ihre Karriere verfolgt? Wiegelt sie deswegen gleich ab? "Es ist ein wunderschöner Traum, aber nichts, was ich in naher Zukunft verfolgen möchte. Vielleicht sollte es auch einfach nur ein Traum bleiben." Klar, gerade als Mama stellt frau die eigenen Bedürfnisse gerne hintan. Doch die eine, brennende Frage bleibt immer im Herzen: Was wäre gewesen, wenn ...?