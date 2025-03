Helene Fischer: Verbirgt sie ein Geheimnis? Die Gerüchteküche brodelt

Schlaflose Nächte wegen Töchterchen Nala (3), dazu endlose Tourneen, stundenlanges Make-up für die Shows, das die Haut reizt. Und die Sängerin? Die hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert. Doch sie sagte einst in einem Interview: "Ein gesundes Maß an Botox ist okay."

Fakt ist: Helene sieht fantastisch aus! Und selbst, wenn ein Schönheits-Doc nachgeholfen haben sollte – wer könnte es ihr verdenken? Immerhin steht die Schlager-Queen seit Jahren im Rampenlicht, gibt alles für ihre Fans und will auf der Bühne blendend aussehen. Wenn sie sich also einen kleiner Frische-Kick gegönnt hat – warum nicht? Schließlich geht es doch darum: sich wohlfühlen in der eigenen Haut!