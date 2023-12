Helene Fischer: Verliert Carmen Nebel ihretwegen ihren Job?

Was besonders tragisch ist: Es ist für Carmen Nebel nicht die erste Abfuhr. Bereits 2021 verlor sie ihre Show "Willkommen bei Carmen Nebel" – nach über 20 Jahren. Das war schlimm! Und das nicht nur für sie. Denkt denn niemand an die älteren Zuschauer? Warum nehmt ihr der 55+Generation alles, was sie auf dem Bildschirm liebt?