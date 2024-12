Helene Fischer: Nur 3 Tage nach ihrer Weihnachtsshow folgt das bittere Fazit!

Trotz eines Marktanteils von immerhin 16,1 Prozent zeigt der deutliche Rückgang, dass die Show offenbar an Strahlkraft verloren hat. Besonders ernüchternd ist der Blick auf die jungen Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren. Zwar behauptete sich die Sendung in dieser Zielgruppe als zweitstärkstes Format des Abends hinter "Kevin – Allein in New York", dennoch fiel der Marktanteil auf nur 15 Prozent. Absolut gesehen entspricht das 718.000 jungen Zuschauer:innen – ein deutlicher Abstieg im Vergleich zu den 1,16 Millionen des Vorjahres.

Dabei mangelte es der diesjährigen Ausgabe keineswegs an Star-Power: Robbie Williams, Maite Kelly und Marianne Rosenberg sorgten für echte musikalische Glanzmomente, während Helene Fischer selbst mit beeindruckenden Darbietungen aufwartete. Doch selbst diese Highlights konnten nicht verhindern, dass viele Fans offenbar das Interesse an der Show verloren haben.

Ob die "Helene Fischer Show" in Zukunft zu alter Stärke zurückfindet oder weiter an Publikum verliert, bleibt abzuwarten. Das ZDF hat sich zu den schwachen Quoten bislang nicht geäußert.