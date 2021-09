Helene Fischer: Viel nackte Haut! Mit diesen Fotos heizt sie ihren Fans ein

"Danke für die wunderschönen Fotos liebe Lina! Am Ende haben wir uns für ein 48-seitiges Booklet entschieden, dass ihr zusammen mit einem Kalender und der Alternative Mixes CD - die übrigens ganz toll geworden ist - in der Deluxe Fanbox findet", schreibt Helene nun zu einer Reihe von Bildern, die während ihres Fototermins entstanden sind! Helene präsentiert sich auf den Fotos so sexy wie schon lange nicht mehr und setzt ihren Wow-Body perfekt in Szene! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter den Schnappschüsse: "Diese Bilder sind wirklich so verdammt schön und natürlich, ich liebe sie so so sehr! Diese nassen Haare einfach und diese schlichten Outfits ahh - ich bin wirklich so verliebt" sowie "Wow wow wow! Schönste Frau auf Erden!". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...