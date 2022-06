Helene Fischer: Zuckersüße Neuigkeiten nur sechs Monate nach der Geburt von Baby Nala

Doch wie gut es ihr als Mama geht und wie sehr sie das neue Leben mit ihrem Thomas (37) und dem gemeinsamen Baby in ihrem Haus am Ammersee genießt, zeigte sich kürzlich bei dem Auftritt in der Schweiz. Helene strahlte mit der Sonne um die Wette und lieferte einen gigantischen Auftritt ab, wie die Fans es von ihrer Schlager-Königin eben gewohnt sind.

Während ihrer privaten Auszeit tankte sie neue Energie. "Das musste sein", erklärte die Sängerin in einem Interview. "Wir waren zu Hause und haben es uns dort gemütlich gemacht."

So sehr Helene die Bühne auch liebt – dieses Jahr will sie "noch mal richtig genießen, bevor es wieder losgeht. Und ich auf große Tournee gehe", erklärte sie ihren Fans. Kommendes Jahr wird es soweit sein. Im August gibt sie zwar noch in München ihr größtes Konzert aller Zeiten. Aber danach ist wieder Familienzeit angesagt. Helene möchte die Zeit mit ihrem Baby einfach nur auskosten, ohne Stress und zu viele Termine. Deshalb will sie sich auch nicht unter Druck setzen lassen.

Und wenn sie sich nach Zweisamkeit mit ihrem Thomas sehnt, passen gewiss Helenes Eltern gerne auf die kleine Nala auf!