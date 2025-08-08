Auf Instagram spricht Henna regelmäßig über Beauty- und Lifestyle-Themen – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Dort sagt sie etwa über sich selbst, dass sie "das größte Opfer" des Social-Media-Schönheitsdrucks sei. Spontan habe sie ihre Lippen nach eineinhalb Jahren Pause wieder aufspritzen lassen, obwohl der Arzt meinte, dass es nicht nötig sei. Henna weiß um die Problematik: Das positive Gefühl nach einem Eingriff halte oft nur kurz, bevor man wieder etwas an sich verändern wolle. Gleichzeitig ist sie sich nicht zu schade, die Sache mit Humor zu nehmen – und steht offen zu dem, was sie hat machen lassen.