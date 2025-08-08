Henna bei "Are You the One – Realitystars in Love": Alle Infos zur Kandidatin im Steckbrief
Am 13. August startet die neue Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" – und ein Urgestein des Formats sorgt schon vorab für Gesprächsstoff.
Alles, was du über die "Are You the One"-Kandidatin Henna wissen musst.
© RTL / Frank Beer
Ob Liebesabenteuer, Beauty-Beichten oder private Schicksalsschläge – Henna ist nicht nur Reality-TV-Star, sondern auch eine der spannendsten Persönlichkeiten der diesjährigen VIP-Ausgabe von "Are You the One". Alles, was du über sie wissen musst, im Überblick:
Steckbrief: Wer ist "Are You the One"-Star Henna?
Name: Henna
Alter: 26 Jahre
Wohnort: München
Beruf: Content Creatorin & Reality-TV-Darstellerin
Bekannt aus: "Are You the One?", Staffel 4 (2022)
Henna hat nach eigenen Angaben schon viel gedatet, sogar diverse Apps ausprobiert – doch langweilige Dates und Small Talk sind nichts für sie. Im TV möchte sie den Männern die Chance geben, sie wirklich kennenzulernen.
Offen wie nie: Hennas Kampf mit dem Schönheitsdruck
Auf Instagram spricht Henna regelmäßig über Beauty- und Lifestyle-Themen – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Dort sagt sie etwa über sich selbst, dass sie "das größte Opfer" des Social-Media-Schönheitsdrucks sei. Spontan habe sie ihre Lippen nach eineinhalb Jahren Pause wieder aufspritzen lassen, obwohl der Arzt meinte, dass es nicht nötig sei. Henna weiß um die Problematik: Das positive Gefühl nach einem Eingriff halte oft nur kurz, bevor man wieder etwas an sich verändern wolle. Gleichzeitig ist sie sich nicht zu schade, die Sache mit Humor zu nehmen – und steht offen zu dem, was sie hat machen lassen.
Hennas Erfahrungen beim "Are You the One – Realitystars in Love"-Dreh
Vor Kurzem äußerte Henna sich zu den Dreharbeiten für die Promi-Variante der Dating-Show. Im Vergleich zu ihrer ersten "AYTO-Teilnahme" habe es dieses Mal weniger Gruppendynamik und mehr Konkurrenzdenken gegeben. Mit einer eigenen Strategie sei sie angetreten – und verrät lachend: "Ich wollte so viele Männer küssen wie möglich. Ob das geklappt hat, seht ihr bald." Laut Fan-Spekulationen könnte Henna das "Perfect Match" von "Love Island"-Star Leandro Fünfsinn sein – offiziell bestätigt ist das aber nicht.
Privater Schicksalsschlag: Erpressung während Schwangerschaft
In einem TikTok-Video sprach Henna über eine schmerzhafte Erfahrung: Während einer sogenannten "Situationship" mit einem bekannten TV-Star sei sie schwanger gewesen und von ihm erpresst worden. Weil sie einem Freund von ihm Untreue vorwarf, habe der Mann intime Informationen gegen sie verwendet. Henna verlor das Baby – und hielt die Schwangerschaft lange geheim.
Fest steht: Henna ist eine Kandidatin mit Ecken, Kanten und der Bereitschaft, vor der Kamera auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Ob sie bei "Are You the One – Realitystars in Love" nun endlich die große Liebe findet, erfahren wir ab dem 13. August 2025 auf RTL+.