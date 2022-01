Henrik Stoltenberg & Emmy Russ: Affäre? Insider enthüllt die ganze Wahrheit!

Katy Bähm war mit Henrik und Emmy bei "Promis unter Palmen" und schildert jetzt ihre Sicht der Dinge. "Natürlich gab es Punkte, wo er Emmy mal an die Brüste gefasst hat, oder, wo die Jungs ihr auf den Arsch geklatscht haben. Aber ich denke nicht, dass eine Affäre in dem Sinne gab", berichtet die Dragqueen ihren Instagram-Followern. Jedoch gibt sie auch zu: "Was natürlich im Hotelzimmer hinter verschlossenen Türen passiert ist, kann ich nicht bestätigen. Das weiß ich auch nichts von. Aber ich kann euch sagen, dass bei 'Promis unter Palmen' nichts gelaufen ist."