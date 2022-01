Temptation Island VIP: Sandra enthüllt - Affäre zwischen Henrik und Emmy!

Paulina Ljubas

Krasse Familien-Beichte! Jetzt packt sie aus

Schon in der letzten "Temptation Island VIP"- Folge ließ Paulina Ljubas durchsickern, dass Alkohol für sie schon immer ein heikles Thema war. Nun äußert sie sich erstmals zu der Vorgeschichte mit Alkoholmissbrauch in ihrer Familie und Henrik Stoltenbergs Fehltritten mit dem Rauschmittel in der Show.