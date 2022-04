Henrik Stoltenberg & Paulina Ljubas: Liebescomeback? Jetzt kommt alles raus!

Und was sagt Paulina zu dem Liebes-Chaos? Die will von den Gerüchten nichts wissen. Unter einem Instagram- Post von "Promiflash" kommentierte sie: "Was? Never the fuck ever." So richtig abkaufen wollen ihr die Fans das aber nicht...

Jimi Blue Ochsenknecht ist frisch verliebt! Im Video seht ihr die ersten Bilder mit seiner neuen Freundin: