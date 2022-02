Herzogin Camilla: Bitterer Betrug! So schamlos hintergeht sie die Queen

Elizabeths Zeilen galten Prinz Charles (73) und dessen Frau Camilla (74). Die Queen richtete diese Worte an das englische Volk: „Und wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung gewähren werden, die Sie mir gegeben haben, und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, als Königin bekannt sein wird, während sie ihren eigenen treuen Dienst fortsetzt.“

Camilla soll Königin werden! Damit hat die Herzogin endlich das erreicht, was sie schon seit Jahren wollte. Denn schon oft hat die einstige Geliebte von Charles ihrer Schwiegermutter versichert, dass sie bereit ist, in ihre Fußstapfen zu treten. Doch nun, da die Queen ihr eben diesen Wunsch erfüllen will, kommt der größte Betrug ans Tageslicht: Schamlos hat Camilla die Queen belogen! Denn die Wahrheit ist: Sie will gar nicht Königin sein!