Herzogin Kate: Baby Nummer 4! Im Spätsommer ist die Familie endlich komplett!

Es wäre wirklich zu schön, wenn das neue Baby tatsächlich ein Mädchen würde. So wie Kate es sich erträumt hat. Dann hätte die kleine Charlotte, die von allen immer nur "Lotty" genannt wird, eine eigene Spielkameradin. Die Jungs wollen nämlich viel lieber draußen herumtoben, als mit ihr und ihren Puppen zu spielen.

Auch der Zeitpunkt für ein viertes Baby ist perfekt. Denn der Jüngste, Prinz Louis, ist inzwischen schon so groß, dass er problemlos jede Nacht durchschläft, und Windeln braucht er auch keine mehr. Er geht jeden Tag in den Kindergarten und Kate hat so den Vormittag für sich. Sie ist ganz entspannt und hat den Kopf frei – vermutlich hat das auch Mutter Natur gemerkt und ihr jetzt endlich den großen Wunsch erfüllt, noch einmal Mama zu werden.

Im Spätsommer soll das Baby zur Welt kommen. Und dann ist Kates Familie komplett.